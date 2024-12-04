Банки РФ весной начнут тестировать сервис для оплаты покупок iOS-смартфонами

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) весной направит банкам приглашение принять участие в тестировании технологичного решения "Волна", которое позволяет бесконтактно оплачивать покупки пользователям iOS и Android устройств, пилот начнется во II квартале 2025 года, заявил аналитик-разработчик платежных решений НСПК Никита Лукьянов.

"Уже сейчас можно подавать заявки на участие в пилоте (...) А уже начиная со второго квартала 2025-го года начнется первая волна пилотирования технологии, вместе с банками-участниками", - сказал Лукьянов, выступая на технологической конференции НСПК.

Банки смогут встроить "Волну" в свои мобильные приложения. Пользователь должен будет в настройках выбрать "Волну" в качестве оплаты по умолчанию. Затем, при совершении операции, клиенту банка необходимо активировать приложение, поднести телефон к терминалу на расстояние примерно 15-20 см и подтвердить платеж с помощью FaceID, TouchID или пароля. Также НСПК сейчас прорабатывает возможность оплаты "Волной" в офлайн-режиме.

"Офлайн-платежи могут работать и в паре смартфон-смартфон, и в паре смартфон-терминал. То есть любое из этих устройств может находиться в офлайне. Это значит, либо полностью отсутствует связь, либо связь очень плохая", - сказал Лукьянов.

"Волна" работает с помощью Bluetooth (BLE). BLE и NFC работают независимо, то есть если оплата "Волной" установлена как оплата по умолчанию, то платеж будет происходить именно этим способом, а не по NFC, деньги не будут списываться дважды. В отличие от NFC, "Волной" можно оплачивать на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона, отметили в НСПК.

Apple перестала поддерживать карты российских банков в Apple Pay в марте 2022 года. Позднее НСПК разработала технологию, которая вернула пользователям iOS-смартфонов возможность оплаты по NFC через приложение СБПэй. В феврале 2024 года Минфин США ввел санкции против НСПК и ее приложения, в том числе СБПэй, были удалены из App Store. Сейчас владельцы IPhone могут платить бесконтактно с помощью QR-кодов.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.