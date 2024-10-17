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НСПК презентовала технологию для оплаты покупок смартфоном на iOS

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) презентовала технологическое решение "Волна", которое позволит оплачивать покупки бесконтактным способом пользователям смартфонов как на базе Android, так и на базе iOS, нужно только поднести телефон к терминалу, говорится в сообщении НСПК.

"Волну" можно встроить в платежный сервис или мобильное банковское приложение. В рамках форума Финополис-2024 НСПК показала технологию как часть приложения СБПэй.

"Пока представлен только прототип решения. "Волна" легко встраивается в платежный сервис и позволяет совершать оплату смартфоном. НСПК будет работать над развитием проекта. Мы планируем, что в будущем технология будет интегрирована в мобильные приложения банков. Это даст возможность пользователям iOS оплачивать покупки привычным бесконтактным способом", - прокомментировал генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин, слова которого приводит пресс-служба.

Сервис "Волна" подразумевает безопасную оплату онлайн и офлайн. По словам разработчиков, технология работает в комплексе с новым видом платежных терминалов, поддерживающих Bluetooth. В отличие от NFC, "Волной" можно оплачивать на чуть большем расстоянии от терминала.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.

Android iOS НСПК Дмитрий Дубынин
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