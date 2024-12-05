Дума Астраханской области лишила депутатских полномочий иноагента Олега Шеина

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Дума Астраханской области на заседании в четверг приняла решение о досрочном прекращении полномочий признанного иноагентом депутата Олега Шеина, передал корреспондент "Интерфакса".

"В соответствии со статьей одиннадцатой Федерального закона о контроле за деятельностью лиц, находящих под иностранным влиянием, иностранный агент не может замещать должности в органах публичной власти, в том числе выборной должности. Кроме того, иностранный агент не в праве принимать участие в деятельности комиссий, комитетов, консультативных, совещательных, экспертных и иных органов, образованных при органах публичной власти. (...) Решение (о прекращении депутатских полномочий - ИФ) принято единогласно", - сказал председатель облдумы Игорь Мартынов.

Минюст РФ внес Шеина в список иностранных агентов 22 ноября 2024 года. Как сообщало ведомство, он участвовал в качестве эксперта и респондента в работе на информационных площадках иноагентов, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагента. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

В 1999, 2003, 2007 и в 2016 годах Шеин избирался депутатом Госдумы, 19 сентября 2021 года избран депутатом думы Астраханской области седьмого созыва.