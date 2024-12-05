Глава Генштаба ВС РФ уведомил США об учениях в Средиземном море со стрельбами

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в конце ноября состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльза Брауна, российская сторона проинформировала его о планах провести учения в Средиземном море.

"27 ноября по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Чарльза Брауна", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

"В ходе беседы американская сторона была уведомлена об учениях в восточной части Средиземного моря группировок сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России с выполнением практических стрельб и пусков высокоточных ракет", - сообщили в Минобороны РФ.

"Данная информация доведена с целью предотвращения возможных инцидентов в связи с нахождением вблизи района проведения российского учения кораблей США и НАТО", - отметили в российском военном ведомстве.