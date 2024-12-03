Российские фрегаты провели пуски ракет "Циркон" в ходе учений в Средиземном море

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили пуски гиперзвуковых ракет "Циркон" в ходе учения в Средиземном море.

"Действовавшие в составе ударной группировки ВМФ России экипажи фрегатов "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон", дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" произвела пуск крылатой ракеты "Калибр" по морской мишенной позиции", - заявили в Минобороны РФ во вторник.

Там добавили, что расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Средиземного моря выполнил "боевой пуск крылатой ракеты "Оникс".

"Назначенные цели успешно поражены прямыми попаданиями", - информирует Минобороны РФ.