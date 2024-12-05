Шувалов сообщил о планах донастройки механизмов "Фабрики проектного финансирования"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Механизмы работы "Фабрики проектного финансирования", которую курирует ВЭБ, нужно донастроить, включив в них возможность смешанного финансирования проектов - такие предложения уже обсуждаются, сообщил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам председатель госкорпорации Игорь Шувалов.

"Фабрика проектного финансирования была" запущена в 2017 году. Тогда были совсем другие условия. В настоящий момент проектное финансирование - уже реальность. Наши основные партнеры - это Сбер, ВТБ, Газпромбанк, к этой работе также готовы подключаться ПСБ и Альфа. И в настоящий момент мы слышим запрос от правительства, Центрального банка, вчера вы об этом говорили в рамках форума "Россия зовет!", что нам необходимо переходить к смешанному финансированию", - сказал Шувалов, обращаясь к президенту. В своей речи на форуме Владимир Путин поддержал высказанную ранее Банком России идею стимулировать компании привлекать капитал на рынке, например, увязав получение субсидий от государства или льготных кредитов с выходом на биржу.

"Недавняя моя встреча с председателем Счетной палаты также говорит о том, что существующие механизмы "Фабрики проектного финансирования" следовало бы донастроить". Мы подготовили такие предложения, находимся сейчас в дискуссии, и надеюсь, что в начале 2025 года новый инструментарий по фабрике для того, чтобы обеспечить смешанное финансирование, мы сможем предоставить. Работаем с правительством, чтобы было выпущено соответствующее постановление", - рассказал Шувалов.

Ставка ставит на паузу

Глава ВЭБа напомнил, что сейчас в рамках "фабрики" финансируется 36 проектов. "На будущий год предоставлена огромная субсидия из федерального бюджета и утверждена федеральным законом о бюджете для того, чтобы "Фабрика проектного финансирования" была в полном объеме выполнена по тем процентным ставкам, которые утверждены для клиентов. Это сумма 125 млрд рублей, и все 36 проектов будут продолжены", - подчеркнул Шувалов.

Вместе с тем, по его словам, ВЭБ понимает необходимость взять паузу по новым проектам в рамках "фабрики" на фоне роста ключевой ставки (сейчас она составляет 21%, а в декабре, как ожидается, будет повышена еще раз - ИФ). "Мы в постоянном диалоге с Центральным банком, с министерством финансов, с правительством в целом. И мы понимаем, что необходимо взять паузу. Намереваемся провести на площадке ВЭБа под руководством председателя наблюдательного совета встречу с инвесторами для того, чтобы объяснить причины этой паузы", - сказал Шувалов. Он отметил, что вернуться к финансированию и подписанию кредитной документации по проектам можно будет при возвращении ключевой ставки к приемлемым уровням.

"Мы договоримся с Центральным банком и с правительством, что это за отсечка, при которой мы вернемся к финансированию новых проектов", - пояснил председатель ВЭБа.

Шувалов отметил, что, тем не менее, дорога для подписания кредитной документации не закрыта. "Совсем недавно в рамках Транспортной недели председателем правительства было принято решение - даже в этих жестких условиях, когда ожидается кредитное сжатие и кредитное охлаждение, были изысканы средства для того, чтобы начать строительство аэропорта в Мурманске. И, как я понимаю позицию правительства, ключевые проекты, особенно по базовой инфраструктуре, будут продолжены в этих условиях", - сказал глава ВЭБа.