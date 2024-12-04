Путин обещает поддержку выхода компаний на биржу

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Власти РФ будут поддерживать выход компаний на биржу, заявил президент Владимир Путин, подчеркнув необходимость разработки стимулирующих мер для эмитентов, чтобы увеличить объемы размещений.

"Отмечу, что только в текущем году в России состоялось 19 первичных и вторичных размещений акций. Эмитенты смогли привлечь 102 миллиарда рублей. Результат вполне удовлетворительный, хороший, но в масштабах всей страны - небольшой. Повторю, российский рынок капитала должен активнее участвовать в финансировании проектов развития и структурных изменений нашей экономики. Правительству совместно с Центральным банком необходимо подготовить пакет дополнительных стимулирующих мер для эмитентов акций, чтобы выход на фондовый рынок стал для них более выгодным и интересным. В том числе, нужно повысить спрос на ценные бумаги, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и необходимую информационную прозрачность компаний. Напомню в этой связи, что поручения на этот счет уже давались, нужно активизировать, усилить работу по этим направлениям", - заявил президент, выступая на пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!".

Он также поддержал одно из основных предложений Банка России, направленных на стимулирование выхода эмитентов на рынок.

"На что еще хотел бы обратить внимание. Сегодня на рынок акций выходят преимущественно небольшие компании, тогда как многие крупные организации, лидеры в своих отраслях, на фондовом рынке не представлены до сих пор. Это значит, меры поддержки эмитентов должны учитывать как запросы малого бизнеса, перспективных стартапов, так и стимулировать крупный бизнес к размещению своих акций. Например, для них можно было бы увязать получение субсидий от государства или льготных кредитов с выходом на биржу. Мне кажется, что это вполне справедливо", - сказал Путин.