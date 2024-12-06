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Лавров не считает, что РФ и США находятся в состоянии войны

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров не считает, что Россия и США в настоящий момент находятся в состоянии войны.

"Я бы так не сказал. В любом случае, это не то, чего мы хотим. Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США", - сказал Лавров в интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону.

Министр напомнил, что президент России Владимир Путин "неоднократно выражал свое уважение американскому народу, истории Соединенных Штатов, американским достижениям в мире". "Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной", - отметил он.

Лавров подчеркнул: "Официально мы не воюем. Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал. Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности без прямого участия американских военнослужащих. Это опасно. В этом нет сомнений".

"Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний, пару недель назад, от новой системы "Орешник" был воспринят всерьез", - заявил глава МИД РФ.

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