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Что случилось этой ночью: пятница, 6 декабря

Хинштейн назначен врио губернатора Курской области, интервью Лаврова Карлсону, Макрон не намерен уходить с поста президента

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. "У вас очень хорошие наработки, отношения в исполнительных органах власти и в силу вашей прежней работы в силовых структурах - это все нужно использовать для достижения тех задач, которые перед вами стоят", - сказал президент РФ на встрече с врио курского губернатора.

- Россия и США не находятся в состоянии войны, выразил мнение Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава МИД РФ также выразил надежду, что США услышали посланный испытанием "Орешника" сигнал. Он заключается в том, что Россия готова сделать "все, чтобы защитить наши законные интересы", уточнил Лавров. Министр также сообщил о планах обсудить эскалацию в Сирии с главами МИД Турции и Ирана.

- Эммануэль Макрон заявил, что не покинет президентский пост до конца срока, несмотря на вотум недоверия правительству. Президент Франции также поблагодарил подавшего в отставку премьер-министра Мишеля Барнье за "самоотверженность и стойкость".

- Российские военные уничтожили в ночь на пятницу 33 украинских БПЛА над Воронежской, Курской и Белгородской областями и два безэкипажных катера ВСУ в Черном море.

- Лидер правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" призвал к немедленной отставке президента. Хан Дон Хун заявил, что Юн Сок Ёль, как выяснилось, дал указание контрразведке задержать ключевых политических деятелей и может вновь предпринять радикальные действия, если останется у власти.

- Победителем XIX сезона Национальной литературной премии "Большая книга" стал писатель Алексей Варламов за роман "Одсун". Второе место занял художник и скульптор Михаил Шемякин за автобиографию "Моя жизнь: до изгнания". Третье место досталось Захару Прилепину за сборник рассказов "Собаки и другие люди".

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