Два безэжкипажных катера и 33 дрона ВСУ уничтожено за ночь в четырех регионах РФ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу российские военные уничтожили 33 украинских БПЛА над Воронежской, Курской и Белгородской областями и два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря, сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата. Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, одиннадцать сбиты над территорией Курской области, семь БПЛА - над территорией Белгородской области и один - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

Морская авиация Черноморского флота уничтожила в акватории Черного моря два украинских безэкипажных катера, следовавших к Крымскому полуосторову, добавили в ведомстве.