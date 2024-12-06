Минпромторг ожидает незначительное снижение выплавки стали в 2024 году

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга Антон Алиханов подтвердил озвученные ранее ведомством ориентиры по производству стали в 2024 году.

"Мы надеемся, что она (выплавка - ИФ) будет примерно на уровне прошлогодних показателей. Пока мы видим определенное торможение в последние месяцы, но все-таки надеемся, что не сильно сократится по сравнению с прошлым годом, хотя он был рекордный", - сказал министр.

В ноябре Алиханов заявлял, что Минпромторг прогнозирует выплавку стали в стране в 2024 году на уровне 73 млн тонн, при этом ведомство обращало внимание на риски, связанные с охлаждением строительного сегмента и повышением ставок ипотечного кредитования.

"Металлургия сейчас пока в зоне роста находится, мы достаточно на высоких уровнях, 73 миллиона по выплавке у нас будет. Но мы видим существенные риски, с учетом того, что у нас и стройка, и ипотечные вещи сокращаются. Поэтому будем помогать им", - говорил он.

По итогам 2023 года производство металла в России составило 76 млн тонн. Таким образом, падение выплавки стали в этом году может составить, согласно прогнозам ведомства, 3,9%. В марте Минпромторг оценивал темпы роста выплавки стали в 2024 году на уровне около 1,3% после прироста на 5,3% в 2023 году.