Три человека погибли из-за атаки дронов в Херсонской области

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Три человека погибли, еще трое получили тяжелые ранения в результате атаки дронами пункта выдачи гуманитарной помощи в Алешках (Херсонская область), сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо.

Пострадавшие граждане были госпитализированы, написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что состояние раненных оценивается как крайне тяжелое, они находятся в реанимации алешкинской больницы.

Губернатор добавил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.