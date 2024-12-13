Херсонский губернатор сообщил о гибели человека в результате удара FPV-дрона по автобусу

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - На въезде в город Голая Пристань в результате атаки FPV-дронов на маршрутный автобус погиб один человек и еще двое были ранены, сообщил в Telegram губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Была атакована маршрутка, которая выполняла регулярный рейс.

По данным Сальдо, погиб мужчина.

"Еще двое пассажиров, среди которых учительница средней школы и мужчина, были ранены", - добавил губернатор.