Полноформатные офисы Сбера откроются в Херсонской и Запорожской областях в декабре

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Полноформатные офисы Сбербанка откроются в Херсонской и Запорожской областях до конца года, сообщает пресс-служба банка.

"В декабре этого года откроют свои двери первые полноформатные офисы в Херсонской и Запорожской областях, где с первого квартала 2025 года будут обслуживаться в том числе и юридические лица", - сказал зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Летом 2024 года банк открыл отделения в Донецке, Луганске, а также 13 офисов в партнерской сети Донецкой и Луганской народных республик.