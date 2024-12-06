Поиск

Полноформатные офисы Сбера откроются в Херсонской и Запорожской областях в декабре

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Полноформатные офисы Сбербанка откроются в Херсонской и Запорожской областях до конца года, сообщает пресс-служба банка.

"В декабре этого года откроют свои двери первые полноформатные офисы в Херсонской и Запорожской областях, где с первого квартала 2025 года будут обслуживаться в том числе и юридические лица", - сказал зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Летом 2024 года банк открыл отделения в Донецке, Луганске, а также 13 офисов в партнерской сети Донецкой и Луганской народных республик.

Александр Ведяхин Сбербанк ЛДНР Херсонская область Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Греф отметил заход ЦБ "за буйки" в стремлении отрегулировать инновации финрынка

Банк России не развернет ДКП даже после замедления инфляции в течение квартала

Банк России не развернет ДКП даже после замедления инфляции в течение квартала

Песков объяснил назначение Хинштейна на пост врио главы Курской области

Старовойт отметил проблемы Смирнова с коммуникацией с жителями Курской области

В Подмосковье задержали иностранцев, пытавшихся вывезти в ЕС 570 кг кокаина

"Балтика" перешла в собственность "ВГ Инвест"

ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла в 6 регионах

ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла в 6 регионах

В Нижнем Новгороде горит склад на площади 8,4 тыс. кв. м, обрушилась кровля

Два безэкипажных катера и 33 дрона ВСУ уничтожено за ночь в четырех регионах РФ

Лавров выразил надежду, что США услышали посланный испытанием "Орешника" сигнал

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5524 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2049 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России28 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние220 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });