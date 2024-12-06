Генконсульство Словакии в Санкт-Петербурге закроется 31 декабря

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Словакия 31 декабря закрывает свое Генконсульство в Санкт-Петербурге, россиянам для получения виз необходимо будет подавать документы в посольство страны в Москве.

"В связи с решением правительства Словацкой Республики (постановление № 521 от 28 августа 2024 г. пункт Е.4), деятельность Генконсульства Словацкой Республики в Санкт-Петербурге прекращается 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как отметили в дипмиссии, Генконсульство Словакии в Санкт-Петербурге больше не оказывает свои услуги россиянам.

"Граждане Российской Федерации могут продолжать подавать заявления на получение виз, разрешений на проживание или заверение подписей, переводов, фотокопий и копий документов в посольстве Словацкой Республики в Москве (cons.moscow@mzv.sk)", - уточнили в дипмиссии.