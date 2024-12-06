Поиск

Генконсульство Словакии в Санкт-Петербурге закроется 31 декабря

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Словакия 31 декабря закрывает свое Генконсульство в Санкт-Петербурге, россиянам для получения виз необходимо будет подавать документы в посольство страны в Москве.

"В связи с решением правительства Словацкой Республики (постановление № 521 от 28 августа 2024 г. пункт Е.4), деятельность Генконсульства Словацкой Республики в Санкт-Петербурге прекращается 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как отметили в дипмиссии, Генконсульство Словакии в Санкт-Петербурге больше не оказывает свои услуги россиянам.

"Граждане Российской Федерации могут продолжать подавать заявления на получение виз, разрешений на проживание или заверение подписей, переводов, фотокопий и копий документов в посольстве Словацкой Республики в Москве (cons.moscow@mzv.sk)", - уточнили в дипмиссии.

Санкт-Петербург Словакия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нацпроект "Семья" предполагает выплату единого пособия 9,6 млн человек ежегодно

В ЦБ не видят, откуда в экономике могут появиться новые рабочие руки

Греф предупредил о возможном риске стагфляции

Греф отметил заход ЦБ "за буйки" в стремлении отрегулировать инновации финрынка

Греф отметил заход ЦБ "за буйки" в стремлении отрегулировать инновации финрынка

Банк России не развернет ДКП даже после замедления инфляции в течение квартала

Банк России не развернет ДКП даже после замедления инфляции в течение квартала

Песков объяснил назначение Хинштейна на пост врио главы Курской области

Старовойт отметил проблемы Смирнова с коммуникацией с жителями Курской области

В Подмосковье задержали иностранцев, пытавшихся вывезти в ЕС 570 кг кокаина

"Балтика" перешла в собственность "ВГ Инвест"

ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла в 6 регионах

ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла в 6 регионах
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5524 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России28 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние220 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });