Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Словакия вновь начала выдавать российским гражданам визы для поездок с целью туризма, сообщил визовый центр страны.

"Консульство Словакии в России принимает заявления на получение виз для поездок с целью туризма", - говорится в сообщении.

Документы на визу можно подать в Москве и Петербурге в визовые центры оператора BLS International.

Словакия прекратила выдавать туристические визы осенью 2022 года вместе с несколькими другими странами Евросоюза. Почти три года визовые центры принимали документы только для поездок родственников граждан стран ЕС и обладателей ВНЖ, медицинских работников, вахтовиков и работников сельского хозяйства, международных водителей, дипломатов и высококвалифицированных специалистов.