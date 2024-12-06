Минобороны РФ сообщило о шести групповых ударах по аэродромам ВСУ и другим целям за неделю

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины, аэродромам и другим целям, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

"С 30 ноября по 6 декабря Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Удары нанесены также по центру радиоэлектронной разведки, арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников, говорится в сводке.

"Все цели высокоточных ударов достигнуты", - информирует Минобороны России.

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Сухие Ялы, Петровка и Пустынка в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ.

Ситуация в Курской области

В течение недели группировка "Север" продолжила уничтожение формирований ВСУ в Курской области, нанесены удары по подразделениям 14 бригад украинской армии на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника двух танковых, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны", - говорится в сообщении.

На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады Нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины, сообщили российские военные.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 2 210 военнослужащих, девять танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 42 боевые бронированные машины, из них три боевые машины пехоты Bradley производства США, 52 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии", - сказали в военном ведомстве.

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