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Несколько дронов ВСУ сбито над Воронежской областью

Загорелось промпредприятие

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких украинских БПЛА над регионом.

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"В результате падения одного беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте. Оно уже ликвидировано", - написал в своем телеграм-канале губернатор, добавив, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Всего, по утверждению Минобороны РФ, за ночь уничтожено 46 украинских БПЛА над пятью российскими регионами. Объекты были поражены над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областями.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов. 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 12 уничтожены над территорией Курской области, шесть БПЛА - над территорией Воронежской области, семь БПЛА - над территорией Ростовской области и четыре - над территорией Астраханской области", - говорится в сообщении министерства.

Александр Гусев Белгородская область Ростовская область Курская область
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