Назначенный врио губернатора Хинштейн в субботу начнет работу в Курской области

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в субботу намерен начать работу в регионе.

"Уже завтра я приступаю к работе на курской земле. Для меня самое главное сейчас - это как можно быстрее войти в курс проблем, понять, как эти проблемы решать, и разобраться в том, что больше всего волнует сегодня курян", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Хинштейн отметил, что рассчитывает на активность и неравнодушие местных жителей.

5 декабря сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назначил главу комитета Госдумы по информационной политике Хинштейна исполняющим обязанности губернатора Курской области. Указ о назначении был опубликован на сайте Кремля.

Путин на встрече с Хинштейном обратил внимание на то, что тот с 2016 по 2018 годы занимал должность советника директора Росгвардии. В связи с этим глава государства отметил, что в настоящее время "востребовано кризисное управление, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится".