Пять учеников пострадали в ходе конфликта в краснодарской школе

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Трое подростков, пострадавших в краснодарской школе, госпитализированы, еще два ученика получили лёгкие травмы и были отпущены домой, сообщает оперштаб Кубани.

"Вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта трое подростков получили ножевые ранения. Еще двое - легкие травмы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 13-летний мальчик доставлен в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Еще один 15-летний пострадавший с ножевым ранением стопы получает помощь медиков в больнице. 14-летний школьник с переломом носа и сотрясением головного мозга также доставлен в больницу. Также легкие травмы получили еще два ученика, от госпитализации они отказались.

"Пострадавшие несовершеннолетние и их семьи на профилактическом учете не состоят. Нападавший задержан на месте происшествия. В настоящее время в школе работают правоохранительные органы", - добавили в оперштабе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.

"Чрезвычайная ситуация произошла в одной из школ Краснодара, где ученик ранил других ребят. Пострадавшие дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая медпомощь. Главное, угрозы для жизни нет", - написал Кондратьев.