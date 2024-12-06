Поиск
Важно
Внимание: обращение к читателям и клиентам в связи с Ddos-атакой на ресурсы "Интерфакса"

Пять учеников пострадали в ходе конфликта в краснодарской школе

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Трое подростков, пострадавших в краснодарской школе, госпитализированы, еще два ученика получили лёгкие травмы и были отпущены домой, сообщает оперштаб Кубани.

"Вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта трое подростков получили ножевые ранения. Еще двое - легкие травмы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 13-летний мальчик доставлен в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Еще один 15-летний пострадавший с ножевым ранением стопы получает помощь медиков в больнице. 14-летний школьник с переломом носа и сотрясением головного мозга также доставлен в больницу. Также легкие травмы получили еще два ученика, от госпитализации они отказались.

"Пострадавшие несовершеннолетние и их семьи на профилактическом учете не состоят. Нападавший задержан на месте происшествия. В настоящее время в школе работают правоохранительные органы", - добавили в оперштабе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.

"Чрезвычайная ситуация произошла в одной из школ Краснодара, где ученик ранил других ребят. Пострадавшие дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая медпомощь. Главное, угрозы для жизни нет", - написал Кондратьев.

Краснодар Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 6 декабря

Назначенный врио губернатора Хинштейн в субботу начнет работу в Курской области

В посольстве Турции отрицают остановку бронирования отелей туристами из РФ

В посольстве Турции отрицают остановку бронирования отелей туристами из РФ

Путин назвал возможной передачу "Орешника" в Белоруссии во второй половине 2025 года

Путин назвал возможной передачу "Орешника" в Белоруссии во второй половине 2025 года

Лукашенко попросил Путина поставить систему "Орешник" Белоруссии

Россельхознадзор опроверг запрет импорта мандаринов из Абхазии

Бюджет ждет от "Транснефти" дивидендов в 50% от прибыли, несмотря на рост налога

Дегтярев будет единственным кандидатом на пост главы ОКР

РБК сообщил о предложении "Роснефти" индексировать тарифы "Транснефти" на темп инфляции

ЦБ ответил Грефу предостережением от монополизации QR-кода на уровне игроков

ЦБ ответил Грефу предостережением от монополизации QR-кода на уровне игроков
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5526 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9587 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });