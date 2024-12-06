Уголовное дело возбуждено после ЧП в краснодарской школе

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в краснодарской школе №94, где в ходе конфликта пострадали пятеро учеников, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

"Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения повреждений учеником одной из краснодарских школ сверстникам (ч.2 ст.213, ч.1 ст.293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пять учеников пострадали в ходе конфликта в краснодарской школе №94. 13-летний мальчик доставлен в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Еще один 15-летний пострадавший с ножевым ранением стопы получает помощь медиков в больнице. 14-летний школьник с переломом носа и сотрясением головного мозга также доставлен в больницу. Также легкие травмы получили еще два ученика, от госпитализации они отказались.

По информации оперштаба региона, нападавший задержан на месте происшествия. В настоящее время в школе работают правоохранительные органы.