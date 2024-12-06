Поиск
Важно
Внимание: обращение к читателям и клиентам в связи с Ddos-атакой на ресурсы "Интерфакса"

РКН на учениях проверяет работу ключевых сервисов на случай внешнего воздействия

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) объяснил проведение учений по проверке безопасности и устойчивости Рунета необходимостью обеспечения работоспособности информсистем на случай отключения от глобальной сети.

Разъяснения РКН последовали в связи с информацией о проблемах с доступом к некоторым ресурсам в Дагестане. Ранее в СМИ появилась информация, что один из интернет-провайдеров в республике сообщил пользователям об ограничениях в доступе к некоторым сайтам и сервисам, в частности, мессенджеру WhatsApp в связи с проводимыми учениями РКН по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту интернета.

"В ходе учений совместно с операторами связи выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского сегмента сети "Интернет" и выявляются информационные системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и иными ресурсами, находящимися в зарубежных сетях связи", - сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

В РоссииРКН заявил, что учения по устойчивости рунета не затрагивают доступ пользователей в глобальную сетьЧитать подробнее

"Задача учений - подтвердить готовность российской инфраструктуры сети "Интернет" обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе ведомства напомнили, что проверка готовности ключевых систем обеспечения устойчивости работы российского сегмента интернета проводятся ежегодно в соответствии с постановлением правительства РФ от 12 октября 2019 г. №1316 "Об утверждении Положения о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего пользования".

График проведения учений утверждает Минцифры России по согласованию с ФСБ России и РКН.

В середине ноября в соцсетях появилась копия письма Центробанка, в котором говорится, что в декабре РКН планирует провести учения, в рамках которых "будет отрабатываться сценарий по отключению доступа к зарубежному сегменту сети "Интернет" на территории отдельных регионов". В связи с чем российским банкам при необходимости сохранения доступа к зарубежному сегменту интернета предлагается уведомить об этом письмом РКН до 15 ноября.

Роскомнадзор Дагестан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 6 декабря

Пять учеников пострадали в ходе конфликта в краснодарской школе

Назначенный врио губернатора Хинштейн в субботу начнет работу в Курской области

В посольстве Турции отрицают остановку бронирования отелей туристами из РФ

В посольстве Турции отрицают остановку бронирования отелей туристами из РФ

Путин назвал возможной передачу "Орешника" в Белоруссии во второй половине 2025 года

Путин назвал возможной передачу "Орешника" в Белоруссии во второй половине 2025 года

Лукашенко попросил Путина поставить систему "Орешник" Белоруссии

Россельхознадзор опроверг запрет импорта мандаринов из Абхазии

Бюджет ждет от "Транснефти" дивидендов в 50% от прибыли, несмотря на рост налога

Дегтярев будет единственным кандидатом на пост главы ОКР

РБК сообщил о предложении "Роснефти" индексировать тарифы "Транснефти" на темп инфляции

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5526 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9587 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });