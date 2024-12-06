РКН на учениях проверяет работу ключевых сервисов на случай внешнего воздействия

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) объяснил проведение учений по проверке безопасности и устойчивости Рунета необходимостью обеспечения работоспособности информсистем на случай отключения от глобальной сети.

Разъяснения РКН последовали в связи с информацией о проблемах с доступом к некоторым ресурсам в Дагестане. Ранее в СМИ появилась информация, что один из интернет-провайдеров в республике сообщил пользователям об ограничениях в доступе к некоторым сайтам и сервисам, в частности, мессенджеру WhatsApp в связи с проводимыми учениями РКН по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту интернета.

"В ходе учений совместно с операторами связи выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского сегмента сети "Интернет" и выявляются информационные системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и иными ресурсами, находящимися в зарубежных сетях связи", - сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Задача учений - подтвердить готовность российской инфраструктуры сети "Интернет" обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе ведомства напомнили, что проверка готовности ключевых систем обеспечения устойчивости работы российского сегмента интернета проводятся ежегодно в соответствии с постановлением правительства РФ от 12 октября 2019 г. №1316 "Об утверждении Положения о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего пользования".

График проведения учений утверждает Минцифры России по согласованию с ФСБ России и РКН.

В середине ноября в соцсетях появилась копия письма Центробанка, в котором говорится, что в декабре РКН планирует провести учения, в рамках которых "будет отрабатываться сценарий по отключению доступа к зарубежному сегменту сети "Интернет" на территории отдельных регионов". В связи с чем российским банкам при необходимости сохранения доступа к зарубежному сегменту интернета предлагается уведомить об этом письмом РКН до 15 ноября.