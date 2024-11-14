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РКН заявил, что учения по устойчивости рунета не затрагивают доступ пользователей в глобальную сеть

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) в связи с появлением в соцсетях информации о запланированных на декабрь учениях по устойчивости, безопасности и целости функционирования интернета на территории РФ сообщил, что такие мероприятия не затрагивают доступа в глобальную сеть для российских пользователей.

Ранее в четверг в соцсетях появилась копия письма Центробанка, в котором говорится, что в декабре РКН планирует провести учения, в рамках которых "будет отрабатываться сценарий по отключению доступа к зарубежному сегменту сети "Интернет" на территории отдельных регионов". В связи с чем российским банкам при необходимости сохранения доступа к зарубежному сегменту интернета предлагается уведомить об этом письмом РКН до 15 ноября.

"В ходе учений совместно с операторами связи выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского сегмента сети "Интернет" и выявляются информационные системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и иными ресурсами, находящимися в зарубежных сетях связи. Проверки не затрагивают доступ в сеть "Интернет" российских пользователей", - сообщили журналистам в пресс-службе РКН в четверг.

Пресс-служба ведомства поясняет, что "задача учений - подтвердить готовность российской инфраструктуры сети "Интернет" обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия".

Проверка готовности ключевых систем обеспечения устойчивости работы рунета проводятся ежегодно в соответствии с постановлением правительства РФ от 12 октября 2019 г. №1316. График проведения учений утверждает Минцифры России по согласованию с ФСБ России и РКН, сказано в сообщении.

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации" (закон о суверенном рунете) вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в российском сегменте интернета при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. В случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ РКН может осуществлять централизованное управление трафиком через Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Также предполагается регулярное проведение учений по проверке сетей связи.

РКН
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