Начинается сбор вопросов на "прямую линию" с Путиным

Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сбор вопросов от россиян на "прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 19 декабря, стартует в субботу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне сообщил, что в этом году вновь будет совместный формат "прямой линии" и итоговой пресс-конференции. Впервые такая совмещенная форма была опробована в период пандемии коронавируса в 2020 году.

"В ночь с субботы на воскресенье мы начинаем сбор вопросов от граждан. Начнем мы это делать в полночь по соответствующему региону, то есть пойдем с Дальнего Востока", - сказал Песков, заметив, что в полночь по региону откроются все механизмы по сбору вопросов.

Задать вопрос по традиции можно посредством колл-центра, СМС, на сайте программы "Итоги года с Владимиром Путиным", а также через социальные сети.

При сборе вопросов, рассказал Песков, впервые будет задействован искусственный интеллект. "Это действительно уникальная (технология - ИФ), благодаря титанической работе специалистов удалось задействовать гига-чат. Фактически к моменту выхода на "прямую линию" - пресс-конференцию президент будет иметь понимание обо всех вопросах, которые поступят", - отметил пресс-секретарь президента.

Он напомнил, что традиционно на "прямую линию" приходят миллионы вопросов. "Сейчас сколько бы вопросов не пришло, они все будут обработаны с помощью искусственного интеллекта на момент выхода президента к людям. Мы будем понимать проблемы в каждом регионе, в каждом городе, будем понимать возраст тех, кто задает вопросы. Это очень важная технология. Она сейчас будет дорабатываться", - сказал пресс-секретарь, заметив, что доработка будет проводиться специалистами "Сбербанка" совместно с ОНФ.

Песков сообщил, что среди иностранных журналистов, которые получат доступ на пресс-конференцию, будут как аккредитованные в РФ, так и представители западных СМИ, которые специально прилетят на это мероприятие.

В прошлом году совмещенная пресс-конференция и "Прямая линия" Путина прошли 14 декабря. Модерировали мероприятие Песков и журналисты "Первого канала" и телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Екатерина Березовская и Павел Зарубин.

Вместе с президентом в зале находились представители федеральных и региональных СМИ, а также иностранные журналисты, в том числе из недружественных государств, аккредитованные в Москве. Накануне "Итогов года" общее количество обращений к президенту достигло почти двух миллионов. Подавляющее число вопросов - чуть более миллиона - поступили по телефону. Еще почти полмиллиона обращений были отправлены с помощью СМС и ММС.

Прием вопросов велся вплоть до окончания программы. В числе обращений граждан были просьбы отремонтировать дороги в регионах, разобраться с проблемой выплат военнослужащим, которые лежат в госпиталях, решить вопрос с высокими ценами на авиабилеты и ряд других.

К анализу обращений были привлечены эксперты ОНФ. Песков тогда уточнял, что каждый заданный вопрос впоследствии будет решаться в содействии с главами регионов.

В 2020 году первый совмещенный формат проведения большой пресс-конференции и "Прямой линии" длился 4 часа 29 минут. За это время Путин ответил на 68 вопросов - как журналистов, так и рядовых россиян.

Большие ежегодные пресс-конференции Путин проводит с 2001 года. Исключением стал 2022 год - тогда ни "Прямая линия", ни большая пресс-конференция не проводились.