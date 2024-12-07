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В Перми при столкновении двух трамваев пострадали семь человек

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Семеро человек, по предварительным данным, пострадали во время столкновения двух трамваев в Перми, сообщил мэр города Эдуард Соснин в своем телеграм-канале в субботу.

"На пересечении улиц Уральская и Крупской произошло ДТП с участием двух трамваев № 7 и 8. По предварительной информации, при этом пострадали семь человек, получив травмы легкой степени тяжести", - написал он.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, движение на участке временно остановлено.

В свою очередь в телеграм-канале регионального управления СК России сообщается, что водитель трамвая, по предварительным данным, уснул и въехал во впереди идущий трамвай.

Среди пострадавших есть несовершеннолетние. По данным следователей, пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести.

По факту инцидента организована проверка. Также к проверке ДТП подключились краевые прокуратура и управление МВД.

Пермь
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