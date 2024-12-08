Число пострадавших в ДТП с трамваями в Перми выросло до 23

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Свыше 20 человек, по уточненным данным, обратились к медикам после столкновения накануне двух трамваев в Перми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в воскресенье.

"На сегодняшний день, в результате ДТП с трамваями, за медицинской помощью в общей сложности обратились 23 человека (еще 4 человека обратились в течение дня, они осмотрены медицинскими работниками и отправлены на амбулаторное лечение)", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, в больнице продолжает лечение одна пострадавшая, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

В телеграм-канале СК России сообщается, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП.

Как сообщалось, накануне днем на пересечении улиц Уральская и Крупской произошло ДТП с участием двух трамваев. По предварительным данным, водитель трамвая уснул и въехал во впереди идущий трамвай. Изначально сообщалось о семи пострадавших, к вечеру субботы число пострадавших выросло до 19.

Среди пострадавших есть несовершеннолетние. По данным следователей, пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести.

По факту инцидента организована проверка. Также к проверке ДТП подключились краевые прокуратура и управление МВД.