Поиск

Число пострадавших в ДТП с трамваями в Перми выросло до 23

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Свыше 20 человек, по уточненным данным, обратились к медикам после столкновения накануне двух трамваев в Перми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в воскресенье.

"На сегодняшний день, в результате ДТП с трамваями, за медицинской помощью в общей сложности обратились 23 человека (еще 4 человека обратились в течение дня, они осмотрены медицинскими работниками и отправлены на амбулаторное лечение)", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, в больнице продолжает лечение одна пострадавшая, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

В телеграм-канале СК России сообщается, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП.

Как сообщалось, накануне днем на пересечении улиц Уральская и Крупской произошло ДТП с участием двух трамваев. По предварительным данным, водитель трамвая уснул и въехал во впереди идущий трамвай. Изначально сообщалось о семи пострадавших, к вечеру субботы число пострадавших выросло до 19.

Среди пострадавших есть несовершеннолетние. По данным следователей, пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести.

По факту инцидента организована проверка. Также к проверке ДТП подключились краевые прокуратура и управление МВД.

Пермь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минниханов, Пиотровский и Фрейндлих награждены орденами "За заслуги перед Отечеством" I степени

Задержаны 12 человек, подозреваемых в подготовке крупного теракта в Дагестане

Что произошло за день: суббота, 7 декабря

"Прямая линия" с Путиным начнется в полдень 19 декабря

Мурашко заявил, что для перехода на клинические рекомендации нужно менять законодательство

В РФ могут ограничить работу облачной платформы Amazon и других хостинг-провайдеров

В Москве началось формирование льда на водоёмах

В Москве началось формирование льда на водоёмах

Автобус перевернулся на трассе в Новосибирской области, есть пострадавшие

Начинается сбор вопросов на "прямую линию" с Путиным

Начинается сбор вопросов на "прямую линию" с Путиным

Правительство РФ установило квоту на мигрантов из визовых стран в 2025 году

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5528 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9587 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });