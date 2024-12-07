Хинштейн намерен решить вопросы курян с жилищными сертификатами

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев в субботу встретились с жителями региона, посетив пункт приема документов на жилищные сертификаты.

"Конечно же, большой пласт вопросов курян был связан с жилищными сертификатами, проблемами родственников, оставшихся в Судже, арендой земли. На все вопросы с кавалерийского наскока я ответить не могу, нужно во всем детально разобраться. Всегда в своей работе руководствовался принципом "пообещал - сделай". Поэтому сейчас собираю информацию "с земли" для дальнейшей систематизации и выработки конкретных решений по волнующим курян вопросам", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он отметил, что его соцсети открыты для сообщений жителей региона.

"В ближайшее время создадим и запустим понятный и удобный механизм обратной связи для курян, в том числе для вынужденных переселенцев. Власть должна быть максимально близкой и доступной для людей", - добавил и. о. главы региона.

5 декабря сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назначил главу комитета Госдумы по информационной политике Хинштейна исполняющим обязанности губернатора Курской области. Указ о назначении был опубликован на сайте Кремля.

Путин на встрече с Хинштейном обратил внимание на то, что тот с 2016 по 2018 год занимал должность советника директора Росгвардии. В связи с этим глава государства отметил, что в настоящее время "востребовано кризисное управление, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится".