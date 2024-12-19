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Путин: Прямая линия

Путин отказался назвать дату освобождения Курской области

Также он объяснил назначение Александра Хинштейна врио губернатора региона

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что противник будет выбит из Курской области, но не стал называть конкретную дату освобождения региона. Он сказал это, отвечая на вопрос жительницы Курской области в ходе "Прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией.

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Она спросила, когда ВСУ будут выбиты из региона и люди смогут вернуться домой, и будет ли потом восстановлена инфраструктура.

Путин отметил, что никакого военного смысла не было в том, чтобы вооруженные силы Украины заходили в Курскую область, как и держаться на этой территории, "бросая на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения".

"Мы точно совершенно их выбьем, абсолютно точно, по-другому быть не может", - сказал Путин.

Он добавил, что конкретную дату называть не будет.

"Я представляю, есть же планы. Планы есть, они мне докладываются на регулярной основе. Но просто сказать - вот к такому числу, так не делается. Потому что и ребята же меня слышат, день-два, я назову такую дату, и они пойдут во что бы то ни стало к этой дате, не будут с потерями считаться. Мы не можем так поступать", - объяснил он.

В данном случае, продолжил президент, день-два не имеют большого значения. "Но: а) точно выбьют и б) после этого нужно будет оценить ущерб, но, что самое главное - это в), третье - все будет восстановлено, даже не может быть никаких сомнений", - сказал глава государства.

Также Путин пообещал, что разрушенное жилье и инфраструктура в Курской области будут восстановлены, и заверил, что власти помогут желающим переехать. Он пообещал, что в регионе чиновники будет работать все праздники, чтобы решить вопросы с жильем и другие проблемы.

Бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области, в том числе потому что он умеет общаться с людьми напрямую, отметил Путин.

Путин: "Прямая линия - 2024"

Хроника 06 – 19 декабря 2024 годаПутин: "Прямая линия - 2024"
ВСУ Владимир Путин Александр Хинштейн Курская область
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