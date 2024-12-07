Задержаны 12 человек, подозреваемых в подготовке крупного теракта в Дагестане

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ совместно с полицией задержали в Дагестане 12 человек, которые подозреваются в подготовке крупного теракта на территории республики и участии в деятельности террористической организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ по региону.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Республике Дагестан, во взаимодействии с МВД по РД задержаны двенадцать членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших осуществить крупный террористический акт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе обысков дома у подозреваемых были обнаружены и изъяты оружие и самодельные взрывные устройства.

"Обнаружены и изъяты стрелковое оружие, два собранных самодельных взрывных устройства, мощностью 1 кг в тротилом эквиваленте каждое, компоненты для их изготовления, 20 мешков с аммиачной селитрой, боеприпасы. Обнаруженные СВУ уничтожены на месте", - уточнил он.

Уголовное дело в отношении задержанных возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой), ч.1 ст.205.4 (создание террористического сообщества), ч.2 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

"Задержанные дают признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе ведомства.