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Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 декабря

Открытие Собора Нотр-Дам после ремонта, Макрон принял Трампа в Париже, сирийская оппозиция утверждает, что заходит в Дамаск

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сирийские антиправительственные формирования утверждают, что заходят в Дамаск. Премьер страны остается в столице и готов сотрудничать с оппозицией.

- В Париже провели церемонию открытия Собора Нотр-Дам после ремонта. В храме присутствовали главы 50 государств.

- Макрон принял Трампа в Париже. К встрече присоединился президент Украины Владимир Зеленский.

- Задержаны 12 человек, подозреваемых в подготовке крупного теракта в Дагестане. Об этом заявили в пресс-службе УФСБ по региону.

- В Тбилиси неизвестные избили съемочную группу грузинского оппозиционного телеканала. В правящей партии назвали произошедшее провокацией.

- Крыша многоквартирного дома загорелась в Кисловодске. Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.

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