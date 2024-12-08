Минниханов, Пиотровский и Фрейндлих награждены орденами "За заслуги перед Отечеством" I степени

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами.

Документ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, согласно документу, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены глава Татарстана Рустам Минниханов, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, артистка Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Алиса Фрейндлих.

Минниханов награжден "за большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу". Пиотровский и Фрейндлих - "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

В указе также представлен список награжденных орденом и медалью ордена "Родительская слава", орденом и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, Орденом Мужества, медалью "За спасение погибавших", Орденом Почета, медалью "За развитие Сибири и Дальнего Востока", Орденом Александра Невского, Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" и медалью "За труды в культуре и искусстве", Орденом Пирогова.

Указом также присваиваются звания "Мать-героиня", "Заслуженный артист Российской Федерации", "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", "Заслуженный деятель науки Российской Федерации ", "Заслуженный учитель Российской Федерации ", "Заслуженный врач Российской Федерации " и другие.