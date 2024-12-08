В театре Товстоногова отметят 90-летие Алисы Фрейндлих

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Большом драматическом театре имени Товстоногова в воскресенье состоится праздничное поздравление народной артистки России Алисы Фрейндлих с 90-летним юбилеем.

"Это будет внутреннее мероприятие без зрителей. А 16 декабря Алиса Бруновна выйдет на сцену в спектакле "Лето одного года". На следующей неделе в театре откроется выставка, но мы пока держим в секрете ее содержание", - рассказали "Интерфаксу" в БДТ.

Фрейндлих - советская и российская актриса театра и кино, певица. Родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Пережила блокаду.

С 1983 года - одна из ведущих актрис Большого драматического театра имени Товстоногова. В настоящее время играет главную роль в спектакле "Лето одного года".

В кино наиболее известна по картинам "Соломенная шляпка" (1974), "Агония" (1974), "Служебный роман" (1977), "Д'Артаньян и три мушкетёра" (1978), "Сталкер" (1979), "Опасный возраст" (1981), "Жестокий романс" (1984), циклу фильмов "Женская логика" и фильму "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" (2009).

Народная артистка СССР (1981), лауреат трёх Государственных премий Российской Федерации (1996, 2001, 2008), Государственной премии РСФСР имени Станиславского (1976) и премии правительства Российской Федерации (2010).

В декабре 2024 года награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.