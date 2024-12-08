ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 400 военнослужащих

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Потери украинских войск на курском направлении за минувшие сутки составили свыше 400 военных, всего за время боевых действий противник потерял там более 39,2 тыс. человек, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, две боевые бронированные машины, два автомобиля и миномет", - говорится в сообщении.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 39 260 военных, информирует ведомство.

По его данным, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял 232 танка, 171 БМП, 123 БТРа, 1 233 боевые бронированные машины, 1 098 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.

За минувшие сутки "подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", сказано в сводке.

Минобороны сообщает, что в ходе боев "ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Кругленькое, Мартыновка, Нижний Клин, Суджа и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Глухов, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области".