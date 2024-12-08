Удар планирующими бомбами нанесён по позициям ВСУ в Курской области

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Экипаж самолета Су-34 нанёс бомбовый удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной техники вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении.

После получения подтверждения от разведки об уничтожении военной техники и личного состава ВСУ летчики вернулись на аэродром вылета, отмечает Минобороны.