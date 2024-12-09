Минцифры предложило ограничить использование иностранных мессенджеров в рабочих целях

Предлагается запретить это сотрудникам маркетплейсов, доставки, банков, ЦБ, операторов связи и госслужащим

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает ограничить использование сервисов обмена мгновенными сообщениями в рабочих целях в ряде сфер деятельности. Такие положения включены в законопроект о внесении изменений в ряд законодательных актов, подготовленный министерством, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с положениями законопроекта.

По словам источника агентства, предлагается ввести запрет на использование принадлежащих иностранным юрлицам или гражданам сервисов обмена мгновенными сообщениями для передачи, приема, доставки и (или) получения голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений. Эту норму предлагается распространить на сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки (при их взаимодействии с физическими лицами - пользователями сервисов - ИФ), на сотрудников кредитных организаций, на служащих Банка России, работников операторов связи, гражданских служащих госслужбы и госслужащих регионов.

Соответственно, для работы с физлицами допускается использование сервиса обмена мгновенными сообщениями, организатором которого является российское юрлицо или гражданин России. При этом оговаривается, что соответствующий сотрудник/госслужащий, использующий российский мессенджер для взаимодействия с физлицами, для работы с мессенджером должен будет пройти идентификацию или аутентификацию в Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (ЕСИА).

Эти положения, по словам источника, предлагается внести в законы "О защите прав потребителей" (2-ФЗ), "О банках и банковской деятельности" (17-ФЗ), "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (86-ФЗ), "О связи" (126-ФЗ), "О государственной гражданской службе РФ" (79-ФЗ), "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" (414-ФЗ).

Минцифры предлагает ввести эти нормы с 1 сентября 2026 года. Сейчас этот законопроект находится на согласовании с заинтересованными госорганами.

Ранее компания J'son & Partners Consulting сообщала, что сегмент корпоративных мессенджеров - один из наиболее быстрорастущих сегментов рынка корпоративных коммуникаций. По данным компании, в 2023 году объем этого сегмента составил около 2,8 млрд рублей. Предполагается, что до 2028 года его среднегодовой темп роста составит 59%, а его объем вырастет до 28,2 млрд рублей в 2028 году.

Свои мессенджеры на рынке предлагают, как разработчики решений в области корпоративных коммуникаций (IVA Technologies, "Труконф"), так и операторы связи (МТС, VEON) или интернет-компании ("Яндекс", VK).