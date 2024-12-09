Запретить иностранные мессенджеры в работе с клиентами могут госведомствам и банкам

Такая мера прорабатывается для борьбы с телефонным мошенничеством

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры в целях борьбы с телефонным и интернет мошенничеством прорабатывает инициативу о возможности взаимодействия сотрудников госведомств и банков с внешними клиентами с использованием только российских мессенджеров.

В пресс-службе Минцифры обратили внимание, что в интернете "распространилась некорректная информация об ограничении использования иностранных мессенджеров в рабочих целях для некоторых предприятий".

"Инициатива еще дорабатывается. Сейчас речь идёт только о взаимодействии сотрудников госведомств и банков с внешними клиентами", - сказано в пресс-релизе..

"Сотрудники смогут связываться с ними через российские мессенджеры после подтверждения через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это позволит предотвратить мошенничество, например, неправомерное списание средств или оформление кредита. ЕСИА обеспечивает безопасную идентификацию пользователей и надежную защиту их данных", - отмечается в релизе.

Минцифры поясняет, что в таком случае, "если кто-то пишет гражданину от имени банка через иностранный мессенджер, это будет явным признаком мошенничества, так как официальная связь будет только через проверенные каналы от верифицированных сотрудников".

"Инициатива входит в комплекс мер по снижению и предупреждению случаев кибермошенничества, разрабатываемых Минцифры совместно с Банком России и правоохранительными органами. Защита пользователей является для нас одним из ключевых приоритетов", - подчеркивается в сообщении.

Министерство напоминает, что госслужащие уже давно используют для рабочего и межведомственного взаимодействия отечественные сервисы "Среда", которые охватывают более 60 ведомств.

Минцифры предлагает ограничить использование сервисов обмена мгновенными сообщениями в рабочих целях в ряде сфер деятельности. Такие положения включены в законопроект о внесении изменений в ряд законодательных актов, подготовленный министерством, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с положениями законопроекта.

По словам источника, этим документом предлагается ввести запрет на использование принадлежащих иностранным юрлицам или гражданам сервисов обмена мгновенными сообщениями для передачи, приема, доставки и (или) получения голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений. Эту норму предлагается распространить на сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки (при их взаимодействии с физическими лицами - пользователями сервисов - ИФ), на сотрудников кредитных организаций, на служащих Банка России, работников операторов связи, гражданских служащих госслужбы и госслужащих регионов.

Соответственно, для работы с физлицами допускается использование сервиса обмена мгновенными сообщениями, организатором которого является российское юрлицо или гражданин России. При этом оговаривается, что соответствующий сотрудник/госслужащий, использующий российский мессенджер для взаимодействия с физлицами, для работы с мессенджером должен будет пройти идентификацию или аутентификацию в Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (ЕСИА).

Минцифры предлагает ввести эти нормы с 1 сентября 2026 года. К настоящему времени этот законопроект находится на согласовании с заинтересованными госорганами.