Песков отметил высокий конфликтный потенциал в мире

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Последние события в мире, в том числе обострение ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии, требуют особого внимания со стороны России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что ближайшие два-три месяца будут важными для мира и для Турции, и действия Анкары продиктованы этим обстоятельством.

"Ситуация международная сейчас весьма турбулентная, и конечно же, требует особого внимания, в том числе и с нашей стороны, - сказал Песков. - В целом, в мире очень высокий конфликтный потенциал. Мы видим ситуацию вокруг Украины, видим много противоречивых заявлений на этот счет. Мы видим растущий конфликтный потенциал в других регионах, можно сказать, пылающий Ближний Восток".