В официальном графике Путина пока нет встречи с Асадом
Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить политическое убежище подавшему в отставку сирийскому президенту Башару Асаду, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, в официальном графике Путина пока нет встречи с Асадом.
"Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение", - сказал Песков журналистам.
Так он прокомментировал информацию о том, что Асад прибыл в Москву, где ему предоставили политическое убежище.
"По местонахождению господина Асада нам сейчас вам нечего сказать", - подчеркнул он.
У Пескова уточнили, планирует ли Путин встретиться с Асадом.
"В официальном графике президента такой встречи нет", - сказал представитель Кремля.