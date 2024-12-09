В официальном графике Путина пока нет встречи с Асадом

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Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить политическое убежище подавшему в отставку сирийскому президенту Башару Асаду, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, в официальном графике Путина пока нет встречи с Асадом.

"Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал информацию о том, что Асад прибыл в Москву, где ему предоставили политическое убежище.

"По местонахождению господина Асада нам сейчас вам нечего сказать", - подчеркнул он.

У Пескова уточнили, планирует ли Путин встретиться с Асадом.

"В официальном графике президента такой встречи нет", - сказал представитель Кремля.