Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:53

В официальном графике Путина пока нет встречи с Асадом

В официальном графике Путина пока нет встречи с Асадом
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить политическое убежище подавшему в отставку сирийскому президенту Башару Асаду, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, в официальном графике Путина пока нет встречи с Асадом.

В РоссииРоссия обсудит судьбу своих военных баз с новым руководством СирииЧитать подробнее

"Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал информацию о том, что Асад прибыл в Москву, где ему предоставили политическое убежище.

"По местонахождению господина Асада нам сейчас вам нечего сказать", - подчеркнул он.

У Пескова уточнили, планирует ли Путин встретиться с Асадом.

"В официальном графике президента такой встречи нет", - сказал представитель Кремля.

Хроника 08 – 09 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Владимир Путин Дмитрий Песков Башар Асад Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

ВС РФ нанесли удары по ж/д объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ

Смена власти в Сирии

Россия обсудит судьбу своих военных баз с новым руководством Сирии

ВТБ запустил сервис бесконтактной оплаты ВТБ Pay

ВТБ запустил сервис бесконтактной оплаты ВТБ Pay
Смена власти в Сирии

В Госдуме заявили, что российские базы останутся в Сирии

Минцифры предложило ограничить использование иностранных мессенджеров в рабочих целях

Минцифры предложило ограничить использование иностранных мессенджеров в рабочих целях

Минимальная цена на сигареты с 1 января 2025 г. повысится на 4,6%, до 135 руб.

Минимальная цена на сигареты с 1 января 2025 г. повысится на 4,6%, до 135 руб.

Владельцем компании, контролирующей бывшие активы Danone в России, стал Руслан Алисултанов

Смена власти в Сирии

Глава комитета Думы заявил, что безопасность военных баз РФ в Сирии обеспечена

Жителям приграничных районов Курской области отсрочили уплату налогов

Жителям приграничных районов Курской области отсрочили уплату налогов

ФСБ задержала 11 сотрудников международной сети мошеннических колл-центров

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии50 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5531 материалов
Бюджет РФБюджет РФ34 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2051 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });