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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:53

В Минпросвещения заверили, что платформа "Сферум" помогает наладить коммуникацию

Ранее СМИ сообщали, что родители и учителя жалуются на неудобства в связи с требованием перенести общение по учебным вопросам на эту платформу

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В информационно-коммуникационной образовательной платформе "Сферум" зарегистрировались почти 100% российских школ и средних профессиональных учреждений (СПО), сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводит в сообщении пресс-служба, подчеркнул, что "Сферум" не вытесняет традиционный формат обучения, а служит его дополнением, помогает учителям наладить школьную коммуникацию в любых условиях, а также решать насущные вопросы максимально быстро и эффективно.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал о том, что родители российских школьников говорят о неудобствах, вызванных требованиями некоторых педагогов перенести все общение с учителями из WhatsApp и Телеграм на площадку образовательной платформы "Сферум". По данным издания, родители жалуются на сложность регистрации на платформе, а учителя - на требования руководства перенести все чаты в "Сферум" и не использовать другие мессенджеры.

По данным Минпросвещения, одним из самых востребованных инструментов образовательной платформы являются групповые звонки для проведения онлайн-уроков и родительских собраний, когда это невозможно сделать лично.

Минпросвещения Сергей Кравцов Сферум
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