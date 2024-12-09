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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:26

Григоренко поручил дополнительно оценить риски проектов по замещению зарубежного ПО

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко поручил провести дополнительную оценку рисков проектов по замещению зарубежного программного обеспечения, которые реализуются на средства государственных грантов. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.

Речь о рисках зашла на совещании с руководителями индустриальных центров компетенций (ИЦК), на площадках которых ведется разработка и внедрение ПО.

Отмечается, что особое внимание на совещании было уделено проектам, получившим безвозмездную субсидию от государства в виде гранта. Сегодня таких - 32, все они имеют статус особо значимых. Общий бюджет их финансирования - около 30 млрд рублей, из которых сумма грантов - почти 20 млрд рублей. Все они разрабатываются и внедряются на площадках ИЦК. Ход их реализации курируют отраслевые комитеты при профильных министерствах.

"Подчеркну, что проекты направлены на замещение зарубежного ПО отечественными решениями. Но важно не просто заместить продукты, а сделать так, чтобы все эти отечественные разработки можно было массово внедрять и тиражировать. В том числе речь об экспортном потенциале. Акцент делаем на разработке тиражируемых решений, как в отдельных отраслях, так и в межотраслевом контексте", - заявил Григоренков, слова которого приводятся в сообщении.

На следующем совещании с ИЦК будут обсуждаться проекты, которые реализуются полностью на средства бизнеса. По словам Григоренко, отсутствие в таких проектах бюджетных средств не означает отсутствие внимания к ним со стороны государства.

Также Григоренко отметил, что в скором времени правительство будет готово обсуждать гранты для проектов второй волны отбора.

Дмитрий Григоренко правительство ИЦК
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