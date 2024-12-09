Комитет Госдумы одобрил смягчение административной нагрузки для нефтяников

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал в первом чтении законопроект, который смягчает административную нагрузку на нефтяные компании. Предлагается освободить данные компании от обязанности подтверждать применение нулевой ставки экспортной пошлины, поскольку с 1 января 2024 года эта ставка равна нулю в соответствии с условиями "налогового маневра".

Законопроект № 718154-8 в сентябре внесло в парламент правительство.

Законопроект вносит поправку в закон "О таможенном тарифе" в связи с завершением "налогового маневра" и обнулением с 1 января 2024 года нефтяных экспортных пошлин, а также исключает из закона норму о том, что от экспортных таможенных пошлин освобождается нефть сырая, газовый конденсат природный, газ природный сжиженный, добытые при разработке нового морского месторождения углеводородного сырья. В перечне освобождаемых от экспортных пошлин товаров (добытых при разработке новых морских месторождений) остался газ природный в газообразном состоянии, широкая фракция легких углеводородов.

В пояснительной записке говорится, что в рамках завершения "налогового маневра" в нефтяной отрасли с 1 января 2024 года обнулились ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую (группа кодов 2709 00 ТН ВЭД ЕАЭС). В свою очередь, в соответствии с постановлением правительства действуют нулевые ставки вывозных таможенных пошлин в отношении газового конденсата (код 2709 00 100 1 ТН ВЭД ЕАЭС) и газа природного сжиженного (код 2711 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС). "Сохранение указанных товаров в перечне товаров, освобождаемых от таможенных пошлин с выдачей соответствующих подтверждений, представляется избыточным", - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отмечают, что его цель - снизить административную нагрузку участников ВЭД, вынужденных предоставлять избыточные документы для подтверждения освобождения от таможенных пошлин.

Первый замглавы комитета по бюджету Госдумы Ольга Ануфриева в ходе заседания комитета в понедельник напомнила, что несмотря на завершение "налогового маневра" и обнуление пошлин, у правительства остается право вводить ненулевые экспортные пошлины на нефть на срок до 6 месяцев в соответствии с пунктом 6.2 статьи 3.1 закона о таможенном тарифе. При этом ряд нефтяных компаний обратились в правительство с просьбой гарантировать в принимаемом законе неприменение введения пошлин для новых морских месторождений и плательщиков НДД. "Это будет норма, которая сейчас прописана в льготах, это будет закреплено в новом абзаце, что возможно, для этих товарищей (новые морские месторождения и НДД - ИФ) правительство определяет порядок применения нулевой льготы. Суть закона - снизить административную нагрузку, что не надо при нулевой ставке подтверждать освобождение, и чтобы это (нулевые пошлины для новых морских месторождений и НДД - ИФ) сохранилось при возможной реализации правительством своего права ненулевые пошлины устанавливать", - сказала Ануфриева.

В конце сентября эту проблему в своем заключении поднимал комитет Госдумы по энергетике. "При существенных ценовых колебаниях правительство сохраняет право принимать решение о введении на временной основе ненулевых экспортных пошлин на нефть. При этом в случае принятия законопроекта право на применение освобождения для льготируемых участков недр будет утрачено, что приведет к дополнительным фискальным изъятиям по данным участкам недр и соответственно дестимулированию их разработки", - говорилось в заключении. Комитет по энергетике считает, что при сохранении права правительства вводить ненулевые экспортные пошлины на нефть необходимо сохранение права на освобождение от их уплаты по основаниям, установленным подпунктами 5 (новые морские месторождения) и 7 статьи 35 (налогоплательщики НДД) закона "О таможенном тарифе".

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 10 декабря.