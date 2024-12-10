ФСБ задержала в Нижнем Новгороде гражданина ФРГ и РФ, готовившего диверсию

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде задержана группа последователей радикальной идеологии, один из них - гражданин ФРГ и РФ - готовил диверсию на железной дороге, сообщил во вторник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В Нижнем Новгороде выявлена и задержана группа молодых людей, причастных к совершению общеуголовных преступлений. В их число входил гражданин России и Германии, 2003 года рождения", - сказали в ЦОС.

У гражданина РФ и Германии "обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство и средства коммуникации, содержащие переписку с представителем украинских спецслужб, свидетельствующую о готовящемся преступлении террористической направленности", отметили в ФСБ.

"Согласно показаниям задержанного, в ноябре 2024 года он за обещанное куратором денежное вознаграждение осуществлял подготовку диверсии на участке железнодорожного полотна в г. Нижний Новгород с использованием обнаруженного у него СВУ", - сказали в ФСБ.

По данному факту следственным подразделением ФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 281 "Диверсия" УК России.

"Остальным участникам группы инкриминируется совершение преступлений общеуголовного характера", - добавили в ЦОС.

По данным спецслужбы, задержанные придерживались радикальной неонацистской идеологии.

В ФСБ не раскрыли личности задержанных и другие подробности спецоперации.