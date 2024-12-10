Госдума ужесточила ответственность за создание финансовых пирамид

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые ужесточают штрафы за незаконное привлечение инвестиций физических лиц.

Поправки в КоАП (№ 447226-8) были внесены в сентябре 2023 г. и приняты в первом чтении в феврале. Законопроект шел в пакете с законом, ужесточающим борьбу с финансовыми пирамидами, который был принят еще летом.

Согласно принятому в третьем чтении документу, в КоАП вносится новая статья - незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Максимальный штраф для компаний должен составлять 500 тыс. руб., для граждан - 30 тыс. руб.

Оказание услуг по привлечению инвестиций физических лиц лицом, не имеющим права на осуществление указанной деятельности, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток; на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

Принятый закон также вводит административный штраф за нарушение ограничения, прописанного в законе о рынке ценных бумаг, в котором говорится, что привлечение инвестиций от частных лиц через заключение договоров или публичные предложения возможно только при выдаче им ценных бумаг в соответствии с законодательством о ценных бумагах, инвестиционных фондах или ипотечных ценных бумагах. Эта норма была введена в закон в августе 2024 г. Нарушение этого ограничения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Новые штрафы вступят в силу со дня официального опубликования закона.