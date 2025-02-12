Количество выявленных ЦБ РФ "нелегалов" на финрынке в 2024 г. выросло в 1,6 раза

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Банк России по итогам 2024 года выявил 9027 субъектов (компании, проекты, индивидуальные предприниматели и так далее) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид, что почти в 1,6 раза больше, чем за предыдущий год, говорится в сообщении регулятора.

В том числе выявлены 1 531 нелегальный кредитор (против 1 884 в 2023 году), 5 510 финансовых пирамид (2 944 годом ранее), 1 936 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (862 годом ранее).

ЦБ отмечает рост числа пирамидальных схем с псевдоинвестиционными предложениями, которые публично привлекают средства в сомнительные проекты, обещая гарантированный доход.

Схемы с упоминанием криптовалют остаются самыми популярными. Помимо предложений инвестировать в криптопроекты, мошенники используют криптовалюту, чтобы привлекать средства. В 2023 году взносы в криптовалютах принимали 50% пирамидальных проектов, в 2024-м - 77%.

В то же время снизилась популярность пирамидальных схем в форме экономических игр с псевдоинвестиционной составляющей. В 2023 году было выявлено 529 таких нелегальных проектов, в 2024 году - 379.

По данным ЦБ, в 2024 году резко увеличилось количество предложений от нелегальных форекс-дилеров. Самой "востребованной" услугой, которую рекламировали нелегальные проекты, была возможность торговли на криптовалютных биржах и иностранном форекс-рынке. Мошенники по-прежнему используют легенду о наличии у компании лицензии иностранного регулятора, обещают выгодную покупку ценных бумаг и предлагают торговлю с огромным кредитным плечом.

Для участия в торгах иностранными инструментами и криптовалютой потенциальных клиентов активно привлекают через соцсети и персональные консультации в телеграм-каналах. В то же время возобновилась практика холодных обзвонов, замечает ЦБ.

Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке регулятор направляет информацию обо всех выявленных фактах в правоохранительные органы, ФАС и др.

В 2024 году по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором (в том числе за предыдущие периоды), было возбуждено более 650 административных дел по различным статьям КоАП РФ (в том числе более 500 дел по статье за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов), принято свыше 1180 иных мер реагирования. Доступ более чем к 17 тыс. интернет-ресурсам, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и субъектам с признаками финансовых пирамид, был ограничен. По договоренности с Банком России компании, работающие на рынке антивирусного программного обеспечения, добавляют в свои базы данные о подобных ресурсах, чтобы снизить риски перехода на подозрительные сайты.