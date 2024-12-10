Путин поддержал идею главы СПЧ ввести интегральную оценку знаний выпускников школ

Речь идет о дополняющей ЕГЭ оценке знаний по всему спектру предметов

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддержал предложение председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева ввести интегральную оценку знаний выпускников школ по ряду дисциплин, например, по истории, литературе и географии.

"То, что вы сказали по поводу истории, литературы и географии, очень правильно. Эти предметы формируют наш культурный код, что чрезвычайно важно", - сказал президент на заседании СПЧ.

Фадеев обратил внимание, что сейчас ЕГЭ фактически является вступительным экзаменом при поступлении в высшее учебное заведение. При этом в России нет интегральной оценки знаний, полученной школьником по всему спектру предметов. Он отметил, что такие предметы, как география, история и литература, сдает слишком мало выпускников. По словам Фадеева, для решения этой проблемы можно было бы ввести интегральную оценку знаний выпускников, в том числе по этим предметам.

"На вопрос, куда впадает река Волга, ответ будет известным - Волга впадает в Каспийское море. (...) Нужно, чтобы у всех наших детей был ясный и понятный ответ на вопросы подобного рода. Согласен полностью. Давайте оформим ваше предложение и проработаем с правительством", - ответил президент.