Путин поддержал предложение расширять применение суда присяжных

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил на заседании СПЧ, что является сторонником расширения применения института суда присяжных, но подчеркнул, что делать это надо с учетом существующих реалий.

"Вы абсолютно правы, я, как и вы, тоже сторонник расширения применения это института - суда присяжных. Обязательно будем двигаться в этом направлении, но это наше движение должно соответствовать реальной ситуации, которая у нас складывается, и (...) соответствовать, вообще, готовности нашего общества к более широкому применению этого института", - ответил он на тезис о необходимости расширения применения института суда присяжных.

Путин согласился, заявив, что институт надо применять все более широко, "иначе общество никогда не будет к этому готово".

"Вместе с вами будем обязательно двигаться по этому пути", - сказал Путин.

При этом он отметил, что даже в условиях боевых действий, и "достаточно серьезных боевых действий", власти принимают целый ряд решений для повышения гуманности российского правосудия.

"В некоторых субъектах, в некоторых территориях в случае расширения этого института, суда присяжных, присяжным вообще будет сложно принимать решения правосудные. Прошу вас иметь это в виду. Когда вы говорите о наших реалиях, они - таковы. И профессиональным-то судьям не всегда легко это делать: иногда приходится переносить рассмотрение судебных заседаний в другие регионы РФ", - сказал Путин.