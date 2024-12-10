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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:48

Путин указал на социальную несправедливость избрания залога вместо ареста в ряде случаев

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин согласен, что при избрании меры пресечения можно чаще применять залог вместо ареста, но это вопрос социальной справедливости.

"Что касается залога вместо фактического лишения свободы. Можно, наверняка можно. Я в целом с вами согласен в том, что над этим нужно думать. Но всегда вопрос такой социальной справедливости встает и поднимается людьми, которые придерживаются другой точки зрения. Говорят, что богатые люди могут откупиться, могут внести залог, а люди с небольшими доходами не могут и будут сидеть", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека во вторник.

С предложением поспособствовать более активному применению залога в качестве меры пресечения по ненасильственным преступлениям к президенту обратился ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. По его словам, несмотря на общее снижение перелимита, "на сегодня переполнено около 22 следственных изоляторов в восьми субъектах РФ, и наиболее острая ситуация наблюдается в Москве".

"Возможно, необходимо законодательно, нормативно запретить избирать содержание под стражей ряду категорий лиц", - отметил Мельников.

Со своей стороны президент подчеркнул необходимость продолжать работу по снижению количества "тюремного населения".

Владимир Путин
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