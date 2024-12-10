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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:48

Путин назвал проблемой нехватку медиков в колониях

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин пообещал проработать вопросы с нехваткой кадров и разницей в оплате труда аттестованного и неаттестованного медицинского персонала в пенитенциарных учреждениях. Он заявил об этом на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"По поводу нехватки кадров, да, это действительно проблема. Нужно разобраться и с разницей в уровне оплаты труда тех, кто в погонах и тех, кто не в погонах", - сказал он.

На заседании ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников пожаловался на нехватку медиков во многих колониях страны.

"Я бы хотел обратить внимание на нехватку медицинских специалистов, уровень медицинского обеспечения в местах принудительного содержания, и различия в заработной плате аттестованных, это, условно говоря, сотрудники в погонах, и неаттестованного, то есть гражданского медперсонала. Для понимания, порой разница в зарплатах в пользу гражданских специалистов одной категории может отличаться в полтора-два, а иногда даже в три раза", - сказал Мельников.

Президент предположил, что проблемы связаны с бюджетными ограничениями.

"В целом, конечно, такой большой уж разницы быть не должно. Обязательно поручу правительству с этим поработать", - резюмировал Путин.

Алексей Мельников Владимир Путин СПЧ
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