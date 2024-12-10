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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

Замдиректора "Газпром газораспределение Ижевска" переведен под домашний арест

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Ижевске Индустриальный суд перевел под домашний арест обвиняемого в получении взяток заместителя директора по строительству АО "Газпром газораспределение Ижевск" Алексея Армянина, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Под домашним арестом он будет находиться до 17 февраля 2025 года. Также суд ввел для него несколько запретов.

О задержании Армянина сообщалось в октябре. По версии следствия, в период с августа 2019 года по сентябрь 2020 года он получал лично и путем зачисления на банковские карты взятки за заключение договоров на техприсоединение с юридическими и физлицами.

По материалам УФСБ России по Удмуртии региональное управление СКР возбудило уголовное дело по п."в" ч.5 ст.290 УК (получение взятки в крупном размере). Мужчина был заключен под стражу.

"Газпром газораспределение Ижевск" - региональная газораспределительная компания, работает на территории Удмуртии. В ее состав входят филиалы в Воткинске, Глазове, Ижевске, Можге, Сарапуле и в поселке Ува.

Компания ежегодно транспортирует промышленным предприятиям и населению более 3 млн кубометров природного газа. В зоне ответственности компании находится 1,5 тыс. населенных пунктов в республике, обслуживается 794 промышленных предприятия, почти 3 тысячи коммунально-бытовых предприятий, 275 сельскохозяйственных объекта. Общая численность персонала компании превышает 2 тысячи человек.

Ижевск Индустриальный суд Газпром СКР Газпром газораспределение Ижевск
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