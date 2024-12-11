Авария оставила без тепла более 300 домов и соцучреждений во Владивостоке
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Часть жителей Владивостока в среду остались без тепла из-за аварии на тепловых сетях, сообщила прокуратура Приморья.
"Приморские тепловые сети "АО "ДГК" с 9 часов утра (2:00 по Москве - ИФ) приступили к ремонту на сетях, в результате чего без теплоснабжения остались 41 социальное учреждение и более 280 многоквартирных домов в Ленинском районе Владивостока", - говорится в сообщении
Устранить аварию планируется к 20:00 (13:00 мск).
Прокуратура организовала проверку, по результатам которой будет дана оценка внеплановому массовому отключению тепла, произошедшему 9 декабря и связанному с этой же компанией.
Тогда тепло и горячую воду отключили в 250 многоквартирных домах и 28 социальных объектах в Первореченском и Ленинском районах города.
Прокуроры установят причины, по которым необходимые работы не были проведены до начала отопительного сезона.
Температура воздуха во Владивостоке - минус пять градусов.